Южноуральские соцучреждения на месяц уходят на карантин

Сотрудники будут работать двумя бригадами по две недели каждая.

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В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции было принято решение о том, что социальные учреждения должны уйти на карантин. О том, что карантин продлится месяц, сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Мы продолжаем работать с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Единичные случаи COVID-19, вы знаете, были выявлены у таких сотрудников. Поэтому принято решение о переводе социальных учреждений региона на карантин. Речь идет о домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов, они наиболее уязвимы в нынешних условиях, в том числе из-за хронических заболеваний», — подчеркнул глава региона.

Сотрудники будут находиться непосредственно в самих социальных учреждениях. Они будут разделены на две бригады, которые будут работать по две недели. Все необходимое для нахождения в карантине, будет предоставле