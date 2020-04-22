Две новые лаборатории для тестирования на коронавирус появятся в Челябинской области

Их приобрели за счет средств федерального бюджета.

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В Челябинской области будут запущены две новых лаборатории, в которых будут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время брифинга по оперативной обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«До конца недели наш Минздрав получает две новых ПЦР-лаборатории, которые мы приобрели на федеральные средства. Запустим их на следующей неделе. Таким образом мы увеличим мощность наших лабораторий на тысячу тестирований в сутки», — отметил Алексей Текслер.

Благодаря новым лабораториям в Челябинской области смогут проводить намного больше тестирований.