В Челябинской области погибла женщина с коронавирусом

Всего в регионе на данный момент зафиксировано 116 случаев заражения.

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В Челябинской области сегодня, 22 апреля, обновили статистику по распространению коронавирусной инфекцией в регионе. И губернатор Алексей Текслер сообщил, что количество зараженных за сутки увеличилось на девять человек.

«Всего в регионе зафиксировано 116 случаев заражения COVID-19. Также скончалась пациентка из Златоуста. Причина смерти — онкология, но коронавирус был сопутствующим заболеванием, который вызвал пневмонию», — рассказал глава Челябинской области.

Отметим, что это уже вторая смерть южноуральца, где коронавирус был сопутствующим заболеванием. Первым скончавшимся был мужчина, у которого была последняя стадия рака.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.