Медики объяснили, как отличить коронавирус от аллергии

Симптомы заболеваний не совпадают.

Послушать 00:00

В разгар пандемии новой коронавирусной инфекции многие жители России начинают паниковать из-за первых проявлений простуды или аллергии. Для того, чтобы отличить аллергию от коронавируса, медицинские работники перечислили основные симптомы данных заболеваний.

«Основные симптомы аллергии — насморк или заложенный нос, чихание, слезотечение, иногда кашель. Они могут то усиливаться, то ослабевать в зависимости от погоды или времени суток. Например, днем и вечером пыльцы обычно больше, и человек может чувствовать себя хуже, чем утром, а во влажную погоду симптомы могут ослабнуть», — сообщают в телеграм-канале «Коронавирус | Главное».

Отметим, что при коронавирусе основным симптомом является высокая температура и сильный кашель, которые не зависят от внешних факторов. При подобных проявлениях заболевания необходимо обратиться к врачу.