В Челябинской области потеплеет до +11 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

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Сегодня, 30 октября, в Челябинской области сохранится тёплая, но ветреная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области будет 0, −5 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём потеплеет до +8 градусов, на юге — до +11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −3 градусов, днём воздух прогреется до +6, +8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» желает читателям позитивного последнего рабочего дня!