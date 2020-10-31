В выходные южноуральские синоптики прогнозируют небольшие осадки

В дневные часы столбики термометров по-прежнему останутся на плюсовых значениях.

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В эти выходные в Челябинской области сохранится тёплая погода. В воскресенье синоптики прогнозируют небольшие осадки. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём в Челябинской области потеплеет до +4, +9 градусов, на юге ртутные столбики поднимутся до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня воздух прогреется до +7, +9 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в Челябинской области похолодает до −4 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и снега, утром гололедица. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье будет −1 градус. Днём потеплеет до +4, +6 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям интересных и позитивных выходных!