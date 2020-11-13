Южноуральские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу

Спойлер: днём ожидается минусовая температура.

Сегодня, 13 ноября, в Челябинской области ожидается небольшой снег и порывистый ветер. Подробнее о погоде в пятницу рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается от −5 до −10 градусов, днём будет чуть теплее — до −1 градуса. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах возможны метели. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, днём порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также прогнозируют небольшой снег. Утром столбики термометров покажут −7 градусов, днём потеплеет до −2 градусов. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

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