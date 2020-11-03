Южноуральские синоптики рассказали, чего ждать от погоды во вторник

В дневные часы столбики термометров по-прежнему будут выше нуля.

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Сегодня, 3 ноября, в Челябинской области потеплеет до +9 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде во вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до −3 градусов. Днём воздух прогреется до +4, +9 градусов, на севере синоптики прогнозируют до +1. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске утром также прогнозируют −3 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до +4, +6 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

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