/ 55% процентов челябинцев посчитали ушедший год хорошим для города

Свежие данные опубликовал челябинский филиал РАНХиГС.

55% жителей Челябинска назвали прошедший 2018 год хорошим для областной столицы. Такие данные опубликовал челябинский филиал РАНХиГС.

В отчете прежде всего сказано, что позитивные оценки преобладают над негативными. Так, на твердое «хорошо» 2018 год оценили 6,7% респондентов, а оценку «скорее хорошо» выдали 48,3%. Отмечается, что позитивную оценку по отношению к 2017 году выдавали чаще молодые люди от 18 до 30 лет со средним уровнем дохода.

Негативно же прошедший год оценили лишь 31,3% горожан. В этой категории «скорее плохим» 2018 год назвали 23% опрошенных, а «плохим» — только 8,3% челябинцев.

Интересно и то, что сокращается число затруднившихся с ответом на вопрос, их доля — 13,7%. Среди затруднившихся оценить итоги года для города чаще можно встретить женщин, респондентов в возрасте от 31 до 50 лет, по роду занятий в настоящее время— индивидуальных предпринимателей и руководителей организации, а также горожан с низким уровнем материальной обеспеченности. — говорится в исследовании РАНХиГС.

Исследователи отмечают, что за всю историю наблюдений «негатив» превысил «позитив» только один раз, и было это в 2017 году. Однако сейчас тенденция оценивать год «положительно» вернулась. Более того, по итогам 2018 года зафиксирован рекорд позитивных оценок.

Эксперты отмечают, что 2019 год должен стать важным для развития столицы Южного Урала. Полномасштабная подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, а также губернаторские и муниципальные выборы во многом определят перспективы и пути развития областной столицы.