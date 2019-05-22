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/ Директор Эрмитажа заявил, что современного искусства не существует

Директор Эрмитажа заявил, что современного искусства не существует

«Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории», — сказал Михаил Пиотровский.
сегодня в 18:38
  |  Культура

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что классическое искусство актуальнее современных работ. Об этом он заявил «Известиям» на открывшейся в Венеции международной арт-биеналле.

Я вообще считаю, что современного искусства не существует. Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории. А из того, что остается, выстраивается прямая линия истории искусства. — цитируют «Известия» Михаила Пиотровского.

Михаил Пиотровский также напомнил, что Эрмитаж впервые курирует павильон на выставке современного искусства, в которой много особенностей. По его словам, музей впервые участвует в подобном событии как главный герой.

Рассказываем, что, во-первых, все искусство, когда бы оно ни было создано, это часть одной большой истории искусства, а во-вторых, классическое искусство намного больше созвучно современности, чем-то, что создается как бы на злобу дня. — добавил Михаил Пиотровский.

Также директор музея указал, что Эрмитаж всю свою жизнь занимается современным искусством. А в России ему сейчас сложно существовать, именно поэтому многие музеи страны стали его опекать.

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