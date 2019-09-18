Школьники в Долгодеревенском бастуют против обучения во вторую смену

Дети и их родители требуют менять расписание уроков.

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В селе Долгодеревенском десятиклассники недовольны расписанием уроков. Из-за большого количества учеников дети в школе учатся в две смены. Именно против этого взбунтовались ученики и родители. Еще на линейку в честь Дня знаний ребята пришли с плакатами, на которых написано, что они против занятий после обеда. И проблема до сих пор не решена. Но конфликт педагоги пытаются сгладить.

«Сейчас там уже никто не бастует. После того, как школьники узнали свое расписание, они на линейке выразили свое недовольство. Сейчас все учатся, руководство школы пытается урегулировать этот вопрос. Каждый год бывают те, кто недоволен обучением во вторую смену», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь главы Сосновского района Светлана Макаровских.

Всего в Челябинской области обучение в две смены проходит в 262 школах, 104 из которых находятся в Челябинске. Это более 70 000 детей в области и более 37 000 учеников в Челябинске, сообщает региональное министерство образования.

«О данной проблеме в Долгодеревенском мы знаем, в планах есть строительство школы там, но есть проблемы с выбором места. Для того, чтобы возвести школу, нужно выбрать площадку, которая будет соответствовать всем требованиям, в том числе по качеству воды. Такое место очень сложно найти. Поэтому пока нет точных сроков по строительству новой школы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе минобра.

Нарушения в том, что десятиклассники учатся во вторую смену, нет. По нормам, заниматься в первой половине дня должны 1, 5 и 11 классы. Пока единственный вариант решения проблемы — поменяться расписанием с другим классом, но тогда ему придется учиться во вторую смену. Этот вопрос должно урегулировать руководство школы.

К 2024 году в Челябинской области максимальное количество детей должно заниматься в первую смену. Вторая может остаться только в территориях, где социальное строительство отстает от жилищного: в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Сосновском районе, где сейчас активно возводят целые поселки. В целом в ближайшие 5 лет в регионе планируют построить 11 школ, в том числе в деревне Казанцево и поселке Западный Сосновского района. Также учебные заведения откроют в Сарафаново под Чебаркулем, в Пласте, Миассе, Кунашаке, Верхнеуральске и в двух крупнейших городах Южного Урала.