В этом году телеканалу ОТВ исполнится 16 лет. В честь этого знаменательного события будет проходить семейный фотоконкурс #ОТВ16летвместе.
Суть конкурса: нужно выложить 2 фотографии с хэштегом #ОТВ16летвместе в одну из соцсетей: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм или присылать на сайт 1obl.ru.
Первая фотография — 2003-го года, а вторая — 2019-го года. Между снимками должна быть единственная разница: это возраст — 16 лет!
Фотографии принимаются с 14 октября по 4 ноября.
Жюри фотоконкурса будет оценивать кадры по следующим параметрам:
— общее восприятие;
— художественный уровень работы;
— оригинальность;
— техника и качество исполнения;
— максимальное совпадение.
В каждой социальной сети и на сайте будет свой победитель. Результаты фотоконкурса будут опубликованы 7-го ноября. Все победители получат призы!
Положение о конкурсе.