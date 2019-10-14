Семейный фотоконкурс #ОТВ16летвместе

Победители получат ценные призы.

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В этом году телеканалу ОТВ исполнится 16 лет. В честь этого знаменательного события будет проходить семейный фотоконкурс #ОТВ16летвместе.

Суть конкурса: нужно выложить 2 фотографии с хэштегом #ОТВ16летвместе в одну из соцсетей: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм или присылать на сайт 1obl.ru.

Первая фотография — 2003-го года, а вторая — 2019-го года. Между снимками должна быть единственная разница: это возраст — 16 лет!

Фотографии принимаются с 14 октября по 4 ноября.

Жюри фотоконкурса будет оценивать кадры по следующим параметрам:

— общее восприятие;

— художественный уровень работы;

— оригинальность;

— техника и качество исполнения;

— максимальное совпадение.

В каждой социальной сети и на сайте будет свой победитель. Результаты фотоконкурса будут опубликованы 7-го ноября. Все победители получат призы!

Положение о конкурсе.