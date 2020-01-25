Воспитанница музыкальной школы из Миасса победила на международном конкурсе «Звездный Олимп-2020»

Девятилетняя Вера Кожевникова стала лауреатом I степени в игре на синтезаторе.

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Музыкой маленькая Вера занимается всего третий год, причем первый, по словам преподавателя, ушел на то, чтобы научиться усидчивости. Сегодня девочка уже может гордиться своим усердием, она стала лауреатом I степени на международном конкурсе в Екатеринбурге.

На участие в «Звездном Олимпе-2020» съехались юные музыканты со всего мира, но Вера стала лучшей в младшей категории. Клавишные покорили девочку еще в детском саду на уроках музыки.

«Наша учительница всегда нам играла песенки, мы ходили по кругу, а я не могла отойти от фортепиано», — рассказывает Вера Кожевникова.

Именно тогда родители обратили внимание на интерес ребенка, и папа девочки привел ее в музыкальную школу к опытному педагогу. Екатерина Соколова преподает фортепианную музыку уже 25 лет, но в 2007 году открыла для себя еще и синтезатор.

«Этот инструмент мне понравился возможностью фантазировать, здесь ты выступаешь и как дирижер, и как инструментовед, и как аранжировщик»,— говорит заведующая отделением по фортепьяно МБУДО «ДШИ № 4» Екатерина Соколова.



Скоро юное дарование и ее педагог отправятся на дальнейшее покорение музыкального Олимпа, в феврале их ждет Всероссийской конкурс в Уфе.