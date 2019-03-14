/ Южноуральские школьники помогут пенсионерам расчистить дворы частных домов от снега

Шефство над теми, кто нуждается в помощи, взяли на себя воспитанники детского дома.

Сегодня, после сильного снегопада, 4 воспитанника МБУ СО «Травниковский ЦПД» Чебаркульского района отправились в дома нескольких подшефных, чтобы помочь расчистить им дворы. Планомерно, за несколько дней, они пройдут всех своих подопечных, а это ветераны, пожилые люди и инвалиды детства, чтобы помочь тем, кому уже не под силу справиться с уборкой, избавиться от снега.

Воспитанники центра помощи детям еще в 2013 году взяли шефство над теми, кто нуждается в помощи, образовав детское объединение «Друг» на базе социального учреждения в Травниках.

Ребята активно сотрудничают с подшефными. Например, они приходят к мужчине, прикованному к инвалидному креслу. Для него устраивают праздники, поздравляют с днем рождения. Помогают его маме с тяжелой работой. Вообще, они занимаются тем, что помогают убирать снег зимой, работать на огороде. Но со многими подшефными у них очень хорошие отношения. Они приходят к нам в центр, ребята устраивают семейные огоньки. Это больше похоже на родственные отношения. — рассказала сайту «Первый областной» директор МБУ СО «Травниковский ЦПД» Елена Юртаева.

Некоторые жители Травников, нуждающиеся в помощи, участвуют в проекте с самого его образования. В этом году им предстоит познакомиться с новыми воспитанниками ЦПД, ведь из учреждения выпустится часть учеников.