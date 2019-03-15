/ Все дороги очистили от снега в Челябинске

Дорожники работали круглосуточно.

За ночь в Челябинске очистили от снега все дороги. Круглосуточная работа дала результат: автомобили свободно проезжают по городским улицам, не буксуя. Техника прошлась по 15 маршрутам. Теперь дорожники переходят к следующему этапу — сбору снежных куч.

Техника прошла все запланированные ночные маршруты. Теперь будем поджимать валы, формировать их и готовить к вывозу. Обстановка в городе рабочая. Сейчас температура воздуха падает, будем в течение дня проводить обработку противогололедными материалами для предотвращения образования гололеда и подметать. — рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Автомобилистов просят чистить машины от снега перед выездом на проезжую часть, чтобы не создавать аварийные ситуации. Кроме того, в ближайшие дни лучше не парковаться вдоль обочин, чтобы не мешать работе техники.

Напомним, 14 марта в Челябинске выпала почти месячная норма осадков. С самого утра дорожники расчищали проезжую часть, стараясь при этом не создавать препятствий для движения автомобилей по городу.