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/ Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду

Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду

Женщина поделилась эмоциями от происходящего.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Бездомная пенсионерка Рашида Мосеева переедет в Троицк в конце мая. Она станет бабушкой Раей для большой семьи. По словам пенсионерки, она всегда мечтала о своем доме и ребятишках в нем, и незнакомые люди смогли исполнить ее мечту. Хотя Рашиде Мосеевой нравится жить в реабилитационном центре, переезда в свое жилье пенсионерка ждет с нетерпением.

Здесь хорошо, понравилось мне. Мы тут помогаем в готовке, картошку чистим, морковку, лук. Надо же помогать борщ или щи варить. Катерина мне сообщила, что есть семья, которая хочет меня взять. Я очень обрадовалась. Там еще и дети есть, я очень этим довольна. Огородом там буду заниматься, наверное. Читать буду, в основном божественные книжки. Мечтала, чтобы меня был домик, а там были дети. Мечтала попозже о таком, а вот бог мои мечты увидел и пораньше все дал. — рассказала сайту «Первый областной» Рашида Мосеева.

В Троицке женщина сможет ухаживать за огородом, содержать дом и встречать по выходным внуков.

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