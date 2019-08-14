Все школы на Южном Урале будут готовы принять учеников 1 сентября

Все ученики области смогут вовремя начать процесс обучения.

На Южном Урале активно идет подготовка к началу нового учебного года. Доклад о готовности школ рассказал и. о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов на совещании губернатора сегодня, 14 августа. По его словам, все школьники 1 сентября смогут сесть за парты.

«Учебный год дети начнут вовремя во всех муниципалитетах, но некоторые объекты будут продолжать достраивать и после начала года. Например, в Усть-Катаве дети выйдут учиться на старые площадки, пока будет завершаться строительство новой. Оно будет идти в рамках оговоренных сроков. В Аше успеют завершить ремонт кровли, а в Нязепетровске ребята уже выйдут 1 сентября в новое помещение», — сообщил Александр Кузнецов.

Глава региона Алексей Текслер также напомнил, что на территории области начала работу программа «Теплое окно».

«В Южноуральске у нас успешный опыт реализации программы "Теплое окно". Это решение воспринимается всеми позитивно. Соберите необходимую информацию, вместе с министерством строительства дайте предложение по реализации этой программы на всей территории области», — подчеркнул Алексей Текслер.

После того, как программа по замене старых деревянных окон на пластиковые будет реализована во всех школах, ее планируют применить по отношению к остальным образовательным учреждениям области.