Выпускники челябинских школ проходят консультации к экзаменам в онлайн-формате

Занятия проходят дважды в неделю.

Послушать 00:00

Челябинские выпускники готовятся к экзаменам в дистанционном формате. Школьники проходят консультации дважды в неделю в режиме онлайн. Об этом сегодня, 27 апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказала начальник городского комитета по делам образования Светлана Портье.



По её словам, в сложившейся ситуации комитет по делам образования старается использовать все имеющиеся возможности. Также Светлана Портье отметила, что во время консультации ученики не просто слушают, но и могут сами задать вопрос.

«Старшеклассникам нужно подать все интересующие вопросы за неделю и непосредственно в день проведения консультации. На минувшей неделе в досрочном этапе ОГЭ по русскому языку и математике приняли участие 8 обучающихся Челябинска. Что касается дошкольного образования: дежурные группы увеличиваются, сегодня уже работают 531 дежурная группа», — рассказала Светлана Портье.

Напомним, что образовательный процесс в Челябинской области, как и по всей России, был переведен на «удаленку» из-за коронавируса. Согласно оперативным данным по региону, число заболевших Covid-19 составляет 413 человек, 47 из которых уже вылечились от заболевания.

Напомним, о возобновлении обучения в очном формате для выпускников из муниципалитетов с благоприятной эпидобстановкой на прошлой неделе заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, это может случиться после майских праздников.