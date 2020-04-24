Выпускники южноуральских школ могут перейти на очную форму обучения после майских праздников

Дети будут готовиться к экзаменам с соблюдением всех санитарных требований.

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Ученики выпускных классов Челябинской области могут вернуться в школы после майских праздников для подготовки к экзаменам. При этом в учебных заведениях будут действовать все санитарные требования, а дети будут учиться малыми группами, заявил сегодня, 24 апреля, губернатор региона Алексей Текслер.



При этом ученики младших и средних классов скорее всего останутся на дистанционном обучении. Для них учебный год закончится в мае. При этом глава региона отметил, что не исключает возможности выхода детей на уроки в отдельных муниципалитетах, но всё будет зависеть от эпид обстановки.

«Мы исходим из эпидемиологической обстановки в регионе в целом, отдельно рассматриваем младшие и средние классы, для них пока планируем продолжение обучения в дистанционном формате, учебный год для этой категории школьников закончится традиционно в конце мая. Я не исключаю, что мы и по младшим и средним классам по отдельным муниципалитетам после майских праздников примем отдельные решения, это вполне возможно, минобр вместе с муниципалитетами активно эту возможность отрабатывают, но нам нужно ещё время с точки зрения эпидемиологической обстановки чтобы с этим определится»,— сказал Алексей Текслер.

Совсем по-другому дела обстоят с 9 и 11 классами, которые являются выпускными. Алексей Текслер подчеркнул, что получает большое количество вопросов от переживающих за поступление в ВУЗы родителей старшеклассников и самих детей. Губернатор рассказал, что сейчас правительство рассматривает для них переход на очное обучение.

«Мы смотрим на переход на очный формат обучения для наших выпускников после майских праздников. Им нужно начать активную подготовку к экзаменам, хотя она сейчас идёт и в дистанционном формате. Мы исходим из того, что школы будут пустые, соответственно, можно будет обеспечить соблюдение необходимых санитарных требований, старшеклассники будут работать в режиме малых групп с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. Также продолжим индивидуальную работу с выпускниками и в первой неделе июня, с целью подготовки к конкретным экзаменам, чтобы выходить на сдачу», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что областное правительство надеется реализовать данные планы, однако они станут возможны только после майских праздников. Тем не менее, губернатор заверил, что организационно область к ним готова.