Южноуральские семьи активно пользуются мерами поддержки от правительства РФ

Некоторые уже начали оформлять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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В Челябинской области многие семьи получают меры поддержки от правительства РФ. Вчера, 11 мая 2020 года, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением, в котором озвучил новые меры поддержки для семей с детьми.

В аппарат уполномоченного по правам ребенка Челябинской области постоянно обращаются родители с просьбой проконсультировать, какие выплаты им положены, и как они могут подать документы.

«Семьи пользуются мерами поддержки, обращаются к нам, мы им разъясняем, куда обратиться. Это очень актуальная информация. Я рада, что меры поддержки расширили, в частности убрали ограничение, связанные с привязкой к наличию материнского капитала. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка тоже сейчас то, что важно и необходимо людям. Процентов 70 обращений за апрель в аппарат уполномоченного по правам ребенка связаны с мерами социальной поддержки. Обращения ежедневно поступают, это очень актуально для людей», — сообщила сайту «Первый областной» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Многие семьи уже начали выяснять, как правильно оформить новые меры поддержки.

«Меры поддержки очень нужны и необходимы в этих условиях, потому что ситуация у семей очень разная. Кто-то остался с работой и может работать в дистанционном режиме, а кто-то потерял работу в силу сложной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Все меры поддержки очень своевременны, очень нужны и очень важны. Люди ими пользуются. Сегодня мы решали этот вопрос, уже пять семей готовы воспользоваться мерами поддержки, о которых объявил вчера в своем обращении Владимир Путин», — рассказала «Первому областному» председатель Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области» Елена Сыркина.

Напомним, что в своем обращении Владимир Путин озвучил новые меры поддержки такие, как выплаты по пять тысяч всем семьям с детьми до трех лет, а не только тем, кто имеет право на материнский капитал; увеличение минимального пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля; единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми от трех до 16 лет на каждого ребенка.