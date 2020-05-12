Профсоюзы Челябинской области оценили президентские меры поддержки семей в период пандемии

Накануне глава страны предложил выплаты семьям и помощь бизнесу.

Послушать 00:00

Президент России Владимир Путин объявил о продлении режима самоизоляции, а также о дополнительных мерах поддержки, разработанных для населения и бизнеса. Жители Челябинской области, в том числе и члены профсоюзов, оценили предложенную помощь.

«Как представитель профсоюзов вижу, в какой ситуации сегодня находятся работники предприятий Челябинской области из-за коронавируса, и те меры, которые были озвучены президентом на первоначальном этапе, и губернатором Челябинской области по поддержке людей, потерявших работу, а также меры, которые были озвучены вчера президентом по поддержке семей с детьми, очень востребованы. Помощь, конечно, нужна той части наших граждан, которые наиболее пострадали», - прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Напомним, в два раза будет увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 рублей) для неработающих и молодых родителей. С 1 июня на каждого ребенка от 3 до 15 лет будут выплачивать по десять тысяч рублей. А семьи, не имеющие права на материнский капитал, получат по пять тысяч рублей на ребенка до трех лет.

Кроме того, с 1 июня запустят специальные кредитные программы, самозанятым вернут налог на доход, уплаченный за прошлый год, а с 15 апреля по 15 июля назначат специальные доплаты для сотрудников интернатов и домов престарелых.

Добавим, согласно данным службы занятости населения Челябинской области, в регионе зарегистрировано 43 545 безработных.