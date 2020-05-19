Правительство продлило больничные для работающих пенсионеров

Срок их действия можно увеличить до 29 мая.

Послушать 00:00

Работающие россияне от 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции получили возможность продлить электронные больничные до 29 мая. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 18 мая, на официальном сайте Правительства страны.



Изменения были внесены во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Напомним, что расчёт пособия проходит по общим правилам с учётом стажа. Если он составляет более восьми лет, то проведённые на больничном дни оплачиваются в размере 100%. В качестве расчёта берётся заработок за два года, который ограничивается средним максимальным значением в в 69 961 рубль 65 копеек в месяц.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— гласит сообщение на сайте Правительства России.

Новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Больничный лист будет выдаваться на основе данных, направляемых работодателем в электронном виде в Фонд социального страхования. От граждан не потребуется дополнительных сведений или документов.