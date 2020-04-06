Южноуральские садоводы не начнут сезон до окончания режима самоизоляции

Алексей Текслер сообщил, что пока послаблений на этот счет не будет.

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В Челябинской области садоводы вынуждены оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В ближайшее время никаких послаблений для данной категории жителей региона не предвидится. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Пока не принято никаких послаблений относительно садоводов. Мы продолжаем работать и соблюдать ограничительные меры. И температурный режим еще не таков, чтобы садоводы активно поехали в сады. Пока таких разрешений нет. Понятно, что мы в случае, если мы увидим, что ситуация у нас не ухудшается, отдельные послабления могут быть. Но пока этих решений нет», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что нужно следить за новостной повесткой, но в ближайшую неделю ожидать изменений, касающихся поездок в сады, не стоит.