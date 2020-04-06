Алексей Текслер опроверг информацию первого выздоровевшего от коронавируса жителя Миасса

Губернатор утверждает, что есть все доказательства болезни молодого человека

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Молодой человек из Миасса, который был первым пациентом с коронавирусом в Челябинской области, заявил в своих социальных сетях, что он не был болел этой инфекцией.

По его словам и заявлению врача-инфекциониста ГБУЗ «Городской больницы № 2» города Миасс, лишь один из трех анализов, взятых у мужчины, показал условно-положительный результат. Это была первая проба, взятая амбулаторно. Две другие, взятые уже непосредственно в медучреждении, были отрицательными.

Сегодня, 6 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что никаких сомнений в присутствии вируса у молодого человека из Миасса быть не может.

«У нас есть вся доказательная база, все анализы, все протоколы. Вирус у него присутствовал», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что молодой человек и его девушка прибыли в Россию из Испании 15 марта. По приезду домой они сдали анализы на коронавирус и самостоятельно самоизолировались. Но уже 19 марта их принудительно госпитализировали в местную больницу.

«Меня госпитализировали с предварительно положительным анализом, мою девушку — уже как контактную со мной, несмотря на отрицательный анализ. Затем два последующих анализа оказались у меня отрицательными, как и три анализа моей девушки», — рассказал молодой человек в своих соцсетях.

К слову, они оба были выписаны лишь 2 апреля. В данный момент они продолжают находиться на самоизоляции, но уже в своих домах.

Отметим, что молодой человек из Миасса входит в официальную статистику заболевших и вылечившихся от коронавируса жителей Челябинской области. Всего на данный момент подтвержден 31 случай заражения этой инфекцией. 4 человека выздоровели.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-201-41-88.