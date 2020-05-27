Южноуральские работодатели могут начать получать выплаты за трудоустройство выпускников

О соответствующей инициативе Владимиру Путину рассказал Алексей Текслер.

Послушать 00:00

На Южном Урале могут начать стимулировать работодателей, выделяющих рабочие места для выпускников вузов и техникумов. Это и другие предложения по улучшению ситуации в сфере труда на совещании с Владимиром Путиным высказал глава региона Алексей Текслер.



Губернатор подчеркнул, что выпускники этого года столкнулись с непредвиденной ситуацией, что нарушило привычный учебный процесс: не все смогли пройти практику и получить работу. В качестве альтернативы Минпросвещения предложило стимулировать работодателей, которые создадут для выпускников временные рабочие места.

«Вместе с Минпросвещения, коллегами других регионов обсуждали вопрос. Предлагаем поддержать работодателей из федерального бюджета, выделив стимулирующие субсидии под создание временных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов»,— заявил Алексей Текслер.

Напомним, что на этом же совещании губернатор Челябинской области поделился своим прогнозом о том, когда регион скоро вернётся к нормальной экономической жизни. По предположению областного правительства это случится во второй половине года.