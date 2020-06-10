Выпускники с красными лентами на груди прогулялись по парку Гагарина

Они решили отпраздновать Последний звонок после смягчения режима изоляции.

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Выпускники школ в этом году оказались в сложно ситуации. Полностью было отменено традиционное проведение Последних звонков и еще неизвестно, что будет с выпускными вечерами.

Прощания со школами были проведены в онлайн-формате, но 9-классники из Челябинска решили, что традиционное прощание со средней школой в любом случае должно состояться.

С недавнего времени в регионе для прогулок открыты все парки отдыха. Поэтому школьники надели ленты выпускников и отправились гулять в ПКиО имени Гагарина в Челябинске. Они были замечены сегодня, 10 июня.

Небольшая группа выпускников, соблюдая социальную дистанцию, сделали памятные фото друг с другом, чтобы запомнить этот самый необычный Последний звонок.

Напомним, что у всех 9-классников были отменены экзамены, а оценки в аттестат будут выставлены по итогам учебного года.

11-классники же начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля. И пройдут они с соблюдением всех мер безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.