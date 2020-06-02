В ПФР назвали основные ошибки при заполнении заявлений на ежемесячные детские выплаты в связи с пандемией

Родителям Челябинской области еще раз объяснили, что необходимо делать.

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Жители Челябинской области продолжают подавать документы на получение детских выплат. Родители с детьми до трех лет могут получать по пять тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, на детей от трех до 16 лет действует единовременная выплата в размере десяти тысяч. В ПФР назвали самые распространенные ошибки, которые допускаются при заполнении заявлений.

Необходимо корректно вводить персональные данные за себя и ребенка. Дата рождения выбирается в календаре, а не вписывается самостоятельно. ФИО указывается в соответствии с написанием в документе, удостоверяющем личность. Особое внимание советуют обратить на буквы «е» и «ё», «и» и «й». Также необходимо удалить пробелы после ФИО и СНИЛС.

«Рекомендуем родителям перед подачей заявлений на выплату указать в своем профиле на сайте www. gosuslugi. ru всю необходимую информацию на детей, а также сообщить дополнительные сведения (дату рождения, СНИЛС). После ее внесения сведения загрузятся в заявлении на выплату автоматически. Обращаем внимание, что если в семье несколько детей, то подается одно заявление, с указанием сведений о каждом ребенке», — пояснили в пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области.

Родителям напоминают, что деньги поступят на банковский счет того родителя, который подал заявление. Счет матери ребенка не должен быть оформлен на «девичью» фамилию. В документе указывается строго расчетный счет, а не номер карты.

Добавим, если свидетельство о рождении ребенка выдано иностранным государством, то заявление на пособие можно подать только лично в ПФР или МФЦ. При себе должны быть иностранное свидетельство о рождении ребенка, переведенное на русский язык и заверенное в установленном порядке.