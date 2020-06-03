В Златоусте выпускники высадили аллею из деревьев

Таким образом они решили отпраздновать выпускной.

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Ученики школы № 21 в Златоусте решили отпраздновать выпускной очень необычным способом. Ребята понимают, что устроить масштабный праздник сейчас они не могут, поэтому приняли решение оставить память о своем выпуске в виде целой аллеи из деревьев.

«Получилось необычно, не как у всех. Что-то небанальное, садим деревья и так отмечаем выпускной. Если обстановка изменится, то мы что-нибудь придумали. Планировали на конец июня пойти в ресторан, но решили сделать вот так. Аллея выпускников — на века останется память о нашем выпуске», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ выпускник Ярослав Гальцев.

К деревьям ребята планируют вернуться позже и показать их своим детям.

«Я считаю, что эта аллея — это нечто особенное. Когда нет выпускного, хочется как-то встретиться с ребятами, со своим классом, увидеть свою школу. Эта аллея — это огромная память. Это некий вклад в будущее, потому что спустя время мы сможем приехать сами и, возможно, со своими детьми, посмотреть на деревья, как они вырастут. У кого-то может быть даже останутся ленточки. Их заказывали специально, чтобы каждый из выпускников смог найти свою иву, свое деревце», — делится эмоциями выпускница Анастасия Котельникова.

Вместе с выпускниками деревья высаживали два их классных руководителя, из начальных и средних классов.

«В нашей 21 школе много добрых традиций и сегодня зарождается новая традиция — аллея выпускников. Многие наши воспоминания родом из детства, я думаю, что эта аллея станет для выпускников 2020 памятью о школе. В этом году не будет выпускных, не в традиционной форме проходили последние звонки. Каждая ива будет носить имя выпускника, который ее посадил. Всего посадили 21 дерево», — рассказала учитель начальных классов школы № 21 Валентина Пигалова.

Удачи своим выпускникам пожелала и классный руководитель Любовь Кудымова.

«Это замечательные дети, очень творческие, талантливые и креативные дети. Среди них три медалиста, десять ударников, очень хорошо отработавший класс. Прощаться с ними очень жаль. Хочется сказать им большое спасибо за все эти прожитые годы вместе. Хочется пожелать им отлично сдать ЕГЭ и поступить туда, куда они хотели», — отмечает Любовь Кудымова.

Преподаватели все еще надеются, что эпидобстановка позволит собрать вместе выпускников и учителей, чтобы сказать детям напутственные слова.