Южноуральские производители начали снижать цены на свою продукцию

Основные изменения ценников еще впереди.

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В Челябинской области начинает действовать новая система сотрудничества предприятий с торговыми сетями. По инициативе губернатора Алексея Текслера, продукты от местных производителей будут выделяться на полках и стоить дешевле, чем раньше.

«Новый ценник уже появился. Здесь написано, что этот продукт сделан на Южном Урале, он пластиковый, сразу видно, что прослужит длительное время», — отмечает координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Отметим, что цены на товары местных компаний еще не везде снизились, это связано с тем, что товар, закупленный ранее, необходимо продать.

«Дело в том, что поставка уже состоялась, цена содержится в договоре. Новая цена будет с новой поставкой, пересмотреть действующую цену на прилавке магазина довольно сложно и производителю, и торговой сети», — подчеркнул Вадим Воробей.

По словам координатора «Народного контроля», в Челябинской области и без того самые низкие цены на мясо птицы и свинину. Вскоре ценник должен уменьшиться и на другие продукты. Участие в акции примут практически все популярные сетевые магазины.