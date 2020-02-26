Цены на чеснок заметно возросли в России

Что говорят о повышении цен специалисты?

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Россияне нередко жалуются в социальных сетях на то, что чеснок в этом году заметно подорожал. Если ещё в 2019 году его можно было купить за 150 или 180 рублей, то уже в этом году цены возросли до 250 рублей за килограмм. Ценники в челябинских магазинах также показывают 250 рублей в большинстве случаев. Корреспондент медиахолдинга ОТВ связалась с Челябинским УФАС и узнала, поступали ли к ним жалобы на завышенные на чеснок цены.

«На сегодняшний день ни одного обращения, связанного с повышением цен на чеснок, у нас не зарегистрировано. Но следует отметить важный аспект: этот продукт не входит в группу товаров первой необходимости, как хлеб или молоко, в его отношении вообще возможно даже теоретическое введение цен. То есть этот рынок очень высококонкурентный, и чеснок можно приобретать и на рынках, и в магазинах, и в каких-то торговых сетях. Многие граждане даже запасы своего чеснока делают»,— ответила заместитель руководителя УФАС Елена Рысева.

Многие граждане предполагают, что такой скачок цен может быть связан с ажиотажем вокруг чеснока: люди напуганы коронавирусом, а потому скупают этот продукт как защитное средство. Но сможет ли он защитить организм? Об этом корреспондент спросила терапевта-диетолога Елену Романову.

«На самом деле защитить от вирусов чеснок не может, но может способствовать повышению иммунитета. И точного количества, сколько конкретно его необходимо есть в день или другой период, в общем-то нет, потому что иммунитет у всех разный. Тем людям, у кого иммунная система достаточно крепкая, достаточно три раза в неделю употреблять в пищу чеснок, и они не будут подвержены различным заболеваниям. А людям со слабым иммунитетом он не поможет»,— сообщила эксперт.

Отметим, что в этом году из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ цены подняли не только на чеснок: медицинские маски от 5-7 рублей подскочили до 23 рублей за штуку. На некоторые противовирусные лекарства цены также подняли. На данный момент ажиотаж немного спал, а вместе с ним и цены. Возможно, в скором будущем чеснок тоже станет дешевле.