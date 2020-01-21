На 30% могут стать дешевле продукты в Челябинской области

Взаимодействие местных производителей и крупных торговых сетей станет полезным для жителей.

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Губернатор Челябинской области пригласил за стол переговоров представители ведущих региональных агрохолдингов и крупных торговых сетей. Формы взаимодействия производителей и продавцов обсуждаются уже давно, в области понимают, что оно в первую очередь пойдет на пользу жителям.

«Несмотря на снижение темпов роста инфляции, значительная часть наших сограждан, в силу низких доходов, вынуждена ограничивать себя по ряду продуктов питания. О проблеме низких доходов граждан говорил и Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Это тема отдельного разговора», — отметил Алексей Текслер.

Правительство региона постоянно увеличивает суммы средств, которые направляются на поддержку агропромышленного комплекса региона. Ежегодно на эти цели в Челябинской области тратят более 4 миллиардов рублей. Поддержка регионального правительства в связке с трудом фермеров и переработчиков становятся результатом того, что и объемы собранной продукции растут.

«У нас в области тройной профицит по хлебопродуктам, двойной по мясу и колбасе, мы лидеры в стране по макаронным изделиям, крупам, готовым завтракам по ряду других продуктов», — отметил Губернатор Челябинской области.

В конце 2019 года в Усть-Катаве был открыт новый агрохолдинг, который позволит забыть о дефиците овощей и зелени. Алексей Текслер отметил, что взаимодействие региональных производителей и продавцов даст дополнительные перспективы и тем, и другим, а, кроме того, откроет новые возможности для жителей региона.

«Правительство области готово поддержать, если такое предложение поступит, инициативу производителей снизить цены на продукты питания по ассортиментному перечню. При этом важно, чтобы такая региональная скидка была существенной: от 10 до 30%, а по некоторым видам продукции может быть и выше», — рассудил губернатор.

В Челябинской области насчитывается 18 региональных и федеральных торговых сетей, что говорит о широком круге возможных участников нового направления в торговле. В регионе работает целый ряд предприятий агропромышленного комплекса, которые в настоящее время в росте объемов продаж, прежде всего тех товаров, производство которых превышает спрос среди жителей области.

«Считаю, что наша совместная инициатива могла бы решить несколько задач. Первая задача — помочь людям с невысокими доходами. Вторая — сделать более продуктивным продвижение продукции регионального производства. Третья — активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания», — отметил глава региона.

На предыдущих встречах уже была предложена одна инициатива по взаимодействию розничных сетей и АПК региона. В крупных магазинах было предложено располагать «Уголки фермера», которые бы продвигали товары местного производства.

«У людей растет интерес к продукции фермерских хозяйств, а мы таким образом этот интерес подкрепляем, попутно поддерживая важный сектор регионального АПК. К тому же мы сейчас активно поддерживаем снабженческо-сбытовые кооперативы на селе, распределяем фермерские гранты, используем другие формы поддержки, это все делается в рамках национального проекта по поддержке малого предпринимательства в сельском хозяйстве», — рассказал губернатор области.

В регионе также ведется работа по брендированию фермерской продукции, а также ее позиционирование как натуральных, качественных и полезных деревенских товаров.