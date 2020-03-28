Южноуральские полицейские призывают соблюдать режим самоизоляции

Они запустили челлендж #Будьответственнымостаньсядома.

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В России сегодня, 28 марта, начала нерабочая неделя, в период которой лучше находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. И полицейские Челябинской области запустили челлендж #Будьответственнымостаньсядома. Таким образом они призывают граждан соблюдать меры предосторожности и режим самоизоляции.

«В рамках карантинных мероприятий участковые уполномоченные полиции проводят активную работу с людьми пожилого возраста, призывая их оставаться дома в целях соблюдения карантинных мер и сохранения своего здоровья. Ведь именно пенсионеры находятся в зоне риска», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также все участковые продолжают помогать представителям Роспотребнадзора и Минздрава по проверке режима самоизоляции тех лиц, которые непосредственно находятся в карантине.

В связи с тем, что по постановлению правительства региона закрыты крупные ТРК, а также отменены все развлекательные мероприятия, то и полиция также будет контролировать исполнение этих мер. Отметим, что всем сотрудникам полиции выданы медицинские маски и перчатки, с целью обеспечения безопасности и сохранности здоровья.

Напомним, что медиахолдинг ОТВ запустил свой челлендж #ЯВДОМИКЕ. Делитесь своими фото и видео, как вы находитесь в своём домике.