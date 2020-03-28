Ведущий ОТВ записал песню о домашнем карантине

Даниил Вычегжанин призвал челябинцев сидеть дома.

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Наступила нерабочая неделя. Все люди находятся и себя дома и неожиданно не знают, куда себя деть. А ведь можно посмотреть все фильмы и сериалы, которые так давно хотел увидеть, почитать целую коллекцию книг, купленных «на потом». Или же вспомнить все свои таланты.

Так, ведущий медиахолдинга ОТВ Даниил Вычегжанин, который очень давно занимался музыкой, написал свою песню, посвящённую целой неделе беззаботности. «Карантинная» уже разлетелась по социальным сетям, а её мотив действительно очень настойчиво прилипает к слуху.

«Проснулся утром и такое хорошее настроение было почему-то. Вопреки настроению последних дней, когда куда ни глянь — сплошные неурядицы с этим коронавирусом, будь он неладен. А тут — солнце, выспался. Ну и „полилось“. Сперва текст, затем музыка», — рассказал Даниил Вычегжанин.

Также Даниил признался, что во время карантина он приделал полки. И теперь знает больше фактов о квартире и своей жене. Ведь в обычный день на эти, порой, простые вещи, действительно не хватает времени и сил.

А вот директор нязяпетровской телекомпании Анатолий Устинкин тоже использовал рифму, только не в песне, а в стихе.

«Появился шанс особый — нам не думать о делах. Вирус победить нам чтобы — нужно быть в своих домах», — отмечает Анатолий Устинкин.

Напомним, что медиахолдинг ОТВ также запустил свой челлендж #ЯВДОМИКЕ, который призывает всех, кто остался в своём домике, публиковать с этим хештегом свои фото и видео о том, как же вы проводите свои дни на карантине.