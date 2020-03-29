Роспотребнадзор и полиция проверяют соблюдение режима торговли в Челябинской области

За сутки проверено около 180 торговых точек и мест общепита.

Послушать 00:00

Период с 28 марта по 5 апреля президент Владимир Путин объявил нерабочей неделей, в связи с чем в Челябинской области действует режим ограничений как для предприятий торговли, так и для кафе, ресторанов и других мест общепита.

«В эти дни Роспотребнадзор совместно с органами внутренних дел и административными комиссиями муниципалитетов уполномочен контролировать соблюдение режима ограничений юридическими лицами. И только за минувшие сутки проведено 180 проверок и выдано 9 предписаний, связанных с нарушением режима ограничений»,— сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

И это при том, что уровень соблюдения требований высок.

«Благодарим предпринимателей за сознательность и ответственное отношение к здоровью граждан»,— добавили в пресс-службе Правительства.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, какие товары считаются товарами первой необходимости. Среди них детские товары, спички, мыло и дезинфицирующие средства, медицинские товары и многое другое. Полный список товаров можно посмотреть тут.

Кроме того, работу в эти дни могут продолжать те предприятия, которые сопутствуют появлению товара на полках магазинов.