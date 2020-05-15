Южноуральские первоклассники закончат учиться уже через неделю

Для остальных школьников образовательный процесс закончится в конце мая.

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В Челябинской области первоклассники закончат обучение до 22 мая. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подчеркнув, что учебный год школьники будут завершать в дистанционном режиме.

«Учебный год в регионе будет завершен в режиме дистанционного обучения, в соответствии с годовыми утвержденными графиками. До 22 мая первоклассники закончат учебный год, по школам будут разные даты, но все завершат год уже на следующей неделе. Остальные классы — в последнюю неделю мая. По решению Минпросвещения Российской Федерации итоговой аттестации у 9-классников не будет, оценки будут выставлены по результатам текущей успеваемости. Мы ждем правил выставления оценок из федерального министерства», — сообщил глава региона.

Сроки проведения ЕГЭ все еще устанавливаются, они будут приняты сразу по всей стране. Проводить экзамены будут только для выпускников, поступающих в вузы и только по тем предметам, которые необходимы для поступления.