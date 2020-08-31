Более тысячи первоклассников в Сатке получат подарки к учебному году

Ежегодно подарочные наборы предоставляет администрация района.

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В Саткинском районе первоклассники получат подарочные наборы к началу учебного года. Мальчики и девочки, которые впервые пойдут в школу, каждый год получают подарки от главы Саткинского района Александра Глазкова.

«Этот год не исключение. Мальчишки и девчонки получат в подарок форму для физкультуры: черные шорты и белую футболку с принтом: „Сатка. Поколение побед“», — сообщает пресс-служба администрации Саткинского района.

Кроме того, подарки предоставит и Группа Магнезит. Они подготовили для учеников портфели, сумки для второй обуви, а также футболки с принтом Магника.

Всего подарки будут предоставлены более одной тысячи первоклассников.