В школах могут отменить общие перемены для детей

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных организация после пандемии.

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Этот учебный год заканчивается для школьников в домашних условиях. Не будет годовых контрольных работ, уже отменили ОГЭ для девятиклассников, а сроки сдачи ЕГЭ вновь перенесли. Также ситуация обстоит и у студентов колледжей, техникумов и вузов. Все сейчас обучаются дома.

Но риск заражения коронавирусной инфекцией останется даже после снятия всех ограничительных мер. Поэтому Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как организовать работу образовательных организаций после пандемии.

Так, в школах могут пересмотреть проведение общих перемен — чтобы снизить контакты детей.

«Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп)», — сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Также рекомендовано исключить проведение всех массовых мероприятий внутри образовательной организации. Теперь в школах будет сделан упор лишь на обучение детей.

Также Роспотребнадзор предписал закрепить за каждым классом свое учебное помещение. То есть преподаватели-предметники сами будут ходить в классы, а не наоборот.

«Важно исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок. Также по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе)», — говорится в рекомендациях.

Также обязательно использование средств индивидуальной защиты, проветривание после каждого урока, использование антисептических средств и проведение дезинфекции помещений.

Исполнение всех рекомендаций зависит непосредственно от каждой образовательной организации.