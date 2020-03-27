Южноуральские нацпарки закрываются для посетителей

На нерабочей неделе не будут работать «Таганай» и «Зюраткуль».

Послушать 00:00

На карантин из-за распространения коронавируса также ушли и нацпарки «Таганай» и «Зюраткуль». С 30 марта они вводят запрет на приём туристических и экскурсионных групп.

«Временно будет прекращена работа визит-центров и других объектов туристской инфраструктуры, приостановлено проведение массовых мероприятий, ранее запланированные экскурсии и экологические экспедиции будут отменены или перенесены на более поздний срок», — заявили в национальном парке «Зюраткуль».

При этом, в «Таганае» отметили, что закрыть сам парк физически не представляется возможным. Поэтому директор нацпарка Алексей Яковлев объяснил, что все запланированные туры будут перенесены, либо отменены, деньги возвращены туристам.

«Сегодня и завтра сотрудники отдела туризма свяжутся с туристами, которые забронировали места в наших приютах и попросят остаться дома. Закрыть вход в парк невозможно. Но и рисковать здоровьем вас и наших сотрудников мы тоже не можем», — заявил Алексей Яковлев.

Поэтому администрация нацпарка рекомендует всем воздержаться от поездок на «Таганай» и остаться дома. Но если человек всё-таки приедет, то он сможет лишь воспользоваться парковкой и пройти регистрацию. В визит-центры вход будет закрыт, а общение с сотрудниками сведено к минимуму. В ближайшие выходные приюты работают без ограничений, а дальше в национальном парке будут ориентироваться, исходя из эпидемиологической ситуации.

Отметим, что на данный момент в регионе официально восемь человек заражено коронавирусом. Ещё 12 ожидают свои результаты из новосибирской лаборатории.

Также напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Задать их можно по телефону: 8-351-240-15-16.