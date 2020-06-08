В национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай» провели уборку

Тропы, стоянки и дорожки убрали сотрудники парков и волонтеры.

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В национальных парках Челябинской области провели субботники. Мусор убирали сотрудники и гости-волонтеры нацпарков «Зюраткуль» и «Таганай». О том, какая работа была проделана рассказали сотрудники на страницах парков в социальных сетях, в этих же постах они поблагодарили туристов-волонтеров.

«Наши добровольцы провели очередную уборку на стоянке возле Большой Каменной реки, посвятив эту акцию Дню эколога. И ликвидировали следы, оставленные некоторыми посетителями Таганая. Набор прежний: бутылки, огромное количество использованных синтетических влажных салфеток, упаковки из ПВХ и прочий мусор», — сообщают сотрудники нацпарка «Таганай».

На Зюраткуле сотрудники отметили, что гости стараются беречь природу и оставлять меньше мусора.

«5 июня сотрудники Национального парка запаслись мешками, перчатками и вышли на субботник. Решили охватить территорию побольше — экологическая тропа на хребет Зюраткуль, стоянки у реки Березяк, стоянки у Фонтана. И были приятно удивлены, а мусора совсем мало, конечно сказать, что его нет, пока еще нельзя, но и разгребать завалы нам не пришлось», — отмечают сотрудники «Зюраткуля».

Гостей национальных парков просят относиться к природе бережнее, забирать с собой все, что привезли, и помнить о том, что отдыхать в чистом месте намного приятнее.