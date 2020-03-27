В нерабочую неделю в ТРК будет работать всего несколько отделов

Речь идет о продовольственных магазинах и аптеках.

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В Челябинской области вводятся ограничения на работу общественных мест. Об этом заявил сегодня глава региона Алексей Текслер. С 28 марта по 5 апреля, во время нерабочей недели, в крупных торгово-развлекательных комплексах будут работать всего несколько отделов.

«До 5 апреля приостанавливается работа розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости. Продажи товаров дистанционным способом, в том числе и с условием доставки, будут продолжены. Перечень непродовольственных товаров будет опубликован вместе с выходом распоряжения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что в нерабочую неделю южноуральцев попросили оставаться дома, выходить на улицу только по острой необходимости, минимизировать контакты. Всю неделю развлекательные заведения, фитнес-центры, бани, сауны будут закрыты.