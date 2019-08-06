Южноуральские многодетные семьи получат единовременные пособия

Из регионального бюджета будет направлено 50 миллионов рублей.

На Южном Урале многодетные и малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами получат единовременные выплаты, приуроченные к началу нового учебного года. Об этом распорядился глава Челябинской области Алексей Текслер. Чтобы получить выплату, необходимо подать документы в органы социальной защиты населения до 31 октября.



«Размер пособия составляет 1 500 рублей на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей и каждого ребенка-инвалида из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях. На эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено более 50 млн рублей», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Выплата единовременного соцпособия будет производиться через отделения федеральной почтовой связи. Список необходимых документов, для получения выплаты, можно посмотреть здесь.

