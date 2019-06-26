/ До 10 тысяч рублей на ребенка предлагают выплачивать малоимущим родителям

Чтобы изменить критерии нуждаемости, подготовили законопроект.

Критерии нуждаемости семей изменят в России: их предлагают повысить. Наработки уже отмечены в законопроекте, о котором сообщили на совещании по развитию демографии. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выплаты на первого и второго ребенка увеличатся.

Выплаты на первого и второго ребенка получат семьи, чей доход меньше, чем два прожиточных минимума на человека. Такие семьи будут получать 10−11 тысяч рублей на одного ребенка вместо нынешних 50 рублей в месяц. — сообщает Газета.ру.

Неработающим родителям, которые трудоспособны, но воспитывают детей инвалидов, компенсацию также увеличат. Предположительно, почти в два раза. Получить пособие можно будет уже 1 июля.