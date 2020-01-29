Денег на памперсы нет: южноуральцы жалуются, что не получили соцпособия на детей

В Минсоце ответили, что произошел сбой системы.

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Массовые задержки выплаты социальных пособий на детей в возрасте до полутора лет обеспокоили родителей Челябинской области.

Южноуральцы стали жаловаться не только в социальных сетях, обращениями буквально засыпали и Министерство социальных отношений.

«Действительно, имел место сдвиг в перечислениях. Это связано с тем, что в январе в связи с началом календарного — первый рабочий день выпал на 9 января и финансового года, когда осуществляется сверка платежных реквизитов, происходит небольшой сбой. На сегодняшний день финансирование направлено во все муниципалитеты», — сообщили в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области.

В ведомстве заверили, что средства начнут поступать на счета граждан с сегодняшнего дня.