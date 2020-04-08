Южноуральские медучреждения обеспечат бесперебойным электроснабжением

Это же касается всех социальных учреждений региона.

Послушать 00:00

В Челябинской области будет обеспечено бесперебойное электроснабжение социальных объектов. Особое внимание уделяется медицинским учреждениям, в которых могут находиться пациенты, зараженные новой коронавирусной инфекцией. Вопросы электрообеспечения обсудили губернатор Алексей Текслер с генеральным директором компании «Россети Урал» Сергеем Дрегвалем.

«В настоящее время выполнены все необходимые проверки систем энергоснабжения лечебных учреждений, задействованных для лечения пациентов с COVID-19, а также инфраструктурных объектов, подключенных к сетям компании. Для своевременного выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков на 67 энергообъектах ведутся внеплановые осмотры и тепловизионный контроль состояния электрических соединений, электроустановок, обеспечивающих электроснабжение», — подчеркнул в ходе разговора Сергей Дрегваль.

Для оперативного решения проблем с электроснабжением в филиале «Челябэнерго» были созданы 256 оперативных и аварийных бригад. Почти полторы тысячи человек и 309 единиц техники готовы устранять проблемы с электричеством. Кроме того, сформировано 14 мобильных бригад, состоящих из 88 человек и 12 единиц техники.