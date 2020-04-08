Александр Кузнецов прокомментировал инициативу раздачи пайков школьникам в других регионах

Министр образования считает, что это не лучший вариант поддержки в данное время.

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Сегодня, 8 апреля, в ходе онлайн-брифинга с журналистами, руководитель регионального минобра высказал свое мнение по поводу инициативы других регионов по выдаче школьникам на «дистанционке» продуктовых пайков. Некоторые субъекты таким образом заменили бесплатное питание, которое ученики получали в образовательных учреждениях. Александр Кузнецов отметил, что о подобной практике в Челябинской области знают, но в местном министерстве считают, что есть более действенные способы поддержки.

«Мы не сторонники раздачи продуктовых пайков школьникам в силу нескольких причин. Первое, если вы посмотрите, что там раздают, честно говоря, это вызывает большие вопросы: крупу, макароны, тушенку, сырые овощи, я с трудом себе представляю эти продукты в пайке школьника. Мы все-таки субсидируем горячее питание школьников во время очного образовательного процесса. Ну и потом, если речь идет о поддержке, и не столько ребенка, сколько семьи, в которой этот ребенок воспитывается, для этого есть меры социальной поддержки. Может быть, было бы логичнее нуждающейся семье перечислить деньги», — прокомментировал руководитель Минобра Челябинской области.

Александр Кузнецов также отметил, что Министерство образования и науки Челябинской области перечисляет средства в размере однодневного заработка на специально созданный губернатором Алексеем Текслером благотворительный счет. Деньги с него пойдут именно на оказание помощи людям, которые из-за пандемии оказались в сложном материальном положении. Министр назвал и еще одну немаловажную причину отказа региона от подобной практики.

«Для того, чтобы раздавать продукты, которые можно купить рядом с домом в магазине, их нужно расфасовать и разнести, для этого нужно собирать людей, а это нарушение режима самоизоляции. Поэтому мы не сторонники такого подхода», — отметил Александр Кузнецов.

Напомним, в связи с объявлением в Челябинской области режима всеобщей самоизоляции, все школьники региона перешли на дистанционное обучение. Каждое образовательное учреждение и каждый учитель выбирает удобный для себя и своих учеников способ вести уроки и проверять задания. В целом, механизмы отработаны и они действуют.

Запись брифинга с министром образования и науки Челябинской области можно посмотреть на сайте 1obl.tv.