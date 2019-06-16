/ Южноуральские медработники принимают поздравления с профессиональным праздником

С пожеланиями к врачам, медсестрам и фельдшерам обратился Алексей Текслер.

В третье воскресенье июня традиционно празднуется День медицинского работника. Это профессиональный праздник врачей, фельдшеров и медсестер. Медработников Челябинской области поздравил Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил их за преданность своему делу, заботу и участие, а также описал будущее медицины на Южном Урале.

В Челябинской области необходимо создать условия, чтобы медицинская помощь оказывалась своевременно и на высоком уровне, а учреждения здравоохранения были обеспечены современной техникой и диагностическим оборудованием. Все это должно служить главной цели: повысить качество и продолжительность жизни южноуральцев. Эта работа была и остается нашим общим приоритетом. Желаю всем доброго здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном труде. — сказал Алексей Текслер.

Напомним, что накануне профессионального праздника врачей со всей России наградили премией «Призвание». Челябинский кардиохирург Виктор Гладышев получил награду в номинации «За верность профессии». Кроме того, специальную премию вручили целой бригаде врачей из Челябинска, Магнитогорска и Москвы. Они спасли Ваню Фокина из-под завалов и помогли мальчику вернуться к полноценной жизни.