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/ Азы реанимационной помощи отработали копейские медработники

Азы реанимационной помощи отработали копейские медработники

Семинары проводят после участившихся случаев детской смертности.
сегодня в 18:36
  |  Общество

Три детские смерти, случившиеся в больницах Копейска за месяц, стали поводом для врачебного семинара и для нескольких тренингов. Докторов, работающих с маленькими пациентами, обучили оказанию первичной реанимационной помощи. Искусственную вентиляцию легких мешком и маской, непрямой массаж сердца и интубацию трахеи отработали под наблюдением специалиста из Челябинской областной детской клинической больницы Сергея Крашенинникова.

Подобные обучающие мероприятия практикуются для медицинских работников Южного Урала. Сегодня акцент делается на повышении квалификации кадрового состава медицинских учреждений, в частности Копейской городской больницы № 1. Помимо этого, в субботу, 2 февраля преподаватели ЮУГМУ провели крупное обучающее мероприятие для педиатров по оказанию первичной медицинской помощи и диагностике новообразований, в нем приняли участие 616 специалистов. — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Это не последний тренинг в Горбольнице № 1. На следующей неделе туда собираются наведаться сотрудники перинатального центра, чтобы дать мастер-класс работника роддома.

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