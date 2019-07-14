Стали известны даты праздничных дней в 2020 году

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней.

Правительство Российской Федерации опубликовало календарь праздничных дней на 2020 год. Постановление о переносе выходных дней было подготовлено Минтрудом и подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«В соответствии с подписанным постановлением в 2020 году выходные дни 4 и 5 января — суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — сообщает пресс-служба Правительства России.

В 2020 году россияне будут отдыхать 8 дней в новогодние каникулы: с 1 по 8 января. С 22 по 24 февраля на День защитника Отечества и с 7 по 9 марта на Международный женский день. В первые майские праздники каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а вторые с 9 по 11 мая. На День России праздничные дни будут с 12 по 14 июня. Последний праздничный день в 2020 году будет 4 ноября в День народного единства.

