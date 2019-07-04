Веселые старты и зрелищный пленэр пройдут в Челябинске ко Дню семьи, любви и верности

Горожане встретят праздник в выходные.

День семьи, любви и верности встретят в Челябинске в грядущий выходной, 7 июля. Организаторы заявляют, что праздник будет зрелищным и очень активным и объединит горожан всех возрастов и предпочтений.

Например, в Горсаду имени Пушкина состоятся веселые семейные старты — для настоящих спортсменов. Там же организуют пленэр «Ромашковый букет» — художники будут творить прямо на улице. Для всех желающих проведут мастер-классы по изготовлению леденцов, фигур и скульптур из воздушных шаров. Посетить праздник в Горсаду можно будет с 13:00 до 20:00.

В это же время на Кировке будут выступать творческие коллективы города, а для юных участников праздника организуют игровые площадки и мастер-классы .

Жителям «северка» не придется ехать в центр, чтобы встретить День семьи, любви и верности.

«В сквере на ул. Молодогвардейцев состоится праздничный концерт. Для детей подготовят игровые площадки, конкурсно-игровую программу с призами и подарками. Всех желающих разрисуют аквагримом. Помимо этого маленьких зрителей порадует своим выступлением театр мыльных пузырей. В завершении праздника гостей мероприятия ждет спектакль для всей семьи от театра «ЯрИК». Мероприятие пройдет с 17:00 до 19:00»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Праздник посвящен Петру и Февронии, покровителям семьи и брака в православной традиции.