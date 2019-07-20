Поставщик электроэнергии области «Уралэнергосбыт» презентовал южноуральцам новую форму квитанции. Об этом рассказали представители компании на встрече с жителями области.
Квитанция будет выполнена в формате А4, однако ее доставят в форме конверта. Сделано это будет для удобства и безопасности жителей. Для выделения из массы других бумаг на лицевой стороне также появится надпись «Плати по зелёной».Первые «радужные» счета появятся в почтовых ящиках южноуральцев уже в начале августа.
Напомним, что с 1 июля электроэнергию в Челябинскую область будет поставлять компания «Уралэнергосбыт».